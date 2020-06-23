2020-06-23T15:32:10+03:00
Общество

Минтранс опроверг информацию о приостановке строительства развязки у деревни Ольгино

Сейчас небольшая заминка возникла лишь с выполнением работ на части подпорной стенки
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области опровергли информацию о приостановке строительства развязки в районе деревни Ольгино. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно информации, сейчас подрядчику ООО «Жилстрой-НН» передано уже порядка 90% площади объекта, что позволяет выполнять все необходимые дорожные работы, а также работы по переустройству инженерных коммуникаций, отсыпке насыпей, строительству путепровода и так далее. По оставшейся же территории сейчас завершается оформление документов, и это лишь сдерживает выполнение работ на части подпорной стенки и не влияет на работы по объекту в целом.

Кстати, схема организации дорожного движения сейчас никак не связана с работами по возведению подпорной стенки. Ограничения введены с целью обеспечения безопасности автомобилистов во время обустройства ливневок и сооружения дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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