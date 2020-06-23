2020-06-23T14:50:30+03:00
Общество

Нижегородский памятник архитектуры будет передан в областную собственность

Деревянный дом в районе церкви Трех святителей признан ОКН
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня, 23 июня, на заседании Городской думы Нижнего Новгорода было принято решение передать в областную собственность деревянный дом и земельный участок на улице Славянской, 2. Об этом сообщает пресс-служба Городской думы Нижнего Новгорода.

Двухэтажный дом в историческом квартале церкви Трех святителей был признан объектом культурного наследия. Сегодня здание нуждается в восстановлении и ремонте. По данным источника, дом планируется отреставрировать в рамках подготовки к празднованию юбилея города в следующем году.

Напомним, ранее в собственность области были переданы Дворец Культуры им. Ленина, дом Н.П. Котельникова, усадьба В.М. Рукавишникова, памятник Минину и Пожарскому на площади Народного единства, автодорога по Ивановскому съезду, а также несколько нежилых помещений по улицам Студеной, Короленко и др.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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