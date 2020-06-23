2020-06-23T13:32:18+03:00
Общество

Олег Лавричев: «Без сильного гражданского общества не может быть сильного государства»

Волонтёрство теперь - это норма жизни, и настало время эту норму закрепить в Основном законе государства
Инна БЕЛОВА
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Председатель попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению Спасо-Преображенского мужского монастыря, инициатор программы «БлагоДарите», нацеленной на помощь арзамасскому социальному приюту, обладатель серебряной медали второй степени «Благотворитель земли Нижегородской» Олег Лавричев прокомментировал важность поправок, касающихся развития гражданского общества, волонтерства и НКО:

– Без сильного гражданского общества не может быть сильного государства. Последние месяцы показали, как много в нашей стране людей с активной жизненной позицией. Я помогаю волонтерскому центру с приобретением продуктовых наборов и вижу, сколько полезного делают добровольцы и члены некоммерческих организаций. Они трудятся в больницах, развозят нуждающимся гуманитарную помощь от соцзащиты и частных спонсоров, готовят еду для престарелых... Их роль огромна, и важно подчеркнуть это законодательно, - говорит Олег Лавричев.

- В настоящее время многие добрые начинания порой опираются на голый энтузиазм организаторов и ограничены имеющимися у участников ресурсами либо выигранными грантами. Поправки в Конституцию не только обеспечат новый уровень поддержки волонтерских и некоммерческих организаций, но и дадут им право влиять на социальную политику государства, - считает он.

Как отметил Олег Лавричев, волонтерское движение стало развиваться в нашей стране относительно недавно – около 25 лет назад, но сейчас уже невозможно представить социальную жизнь без добровольцев. Они стали огромной, лучшей частью нашего общества и неотделимы от него.

- Волонтёрство теперь - это норма жизни, и настало время эту норму закрепить в Основном законе государства, признавая ее важность и открывая перед конструктивными начинаниями больше возможностей.

Добровольческие и некоммерческие организации прирастают огромными темпами. Сегодня в стране 15 миллионов волонтеров! Это настоящая «армия добра», поддержать которую я считаю очень правильным. Поэтому 1 июля я приду на избирательный участок и проголосую за поправки в Конституцию. Чего желаю и вам!, - резюмировал Олег Лавричев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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