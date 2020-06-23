Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 23 июня 2020 года: В трех районах города число заболевших перевалило за тысячу человек

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:04:05+03:00

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За минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 216 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших, по данным на 23 июня 2020 года, составляет 15 990 человек. Почти половина из них проживает на территории Нижнего Новгорода – 7 627 человек.

- В трех районах Нижнего Новгорода число заболевших коронавирусом перевалило за тысячу человек, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. – В лидерах по-прежнему остается Автозаводский район – 1585 человек. На втором месте находится Канавинский район – 1260 заболевших. И замыкает тройку лидеров Ленинский район – 1233 заболевших. Наименьшее число заболевших насчитывается в Приокском районе – 456 человек.

Напомним, свыше 56% всех заболевших коронавирусом в Нижегородской области уже выздоровели и были выписаны из больниц с отрицательными результатами анализов на Covid-19. Только за минувшие сутки больницы покинули 484 нижегородца.

- Свыше 5,7 тысяч жителей области сейчас проходят амбулаторно, так как заболевание у них протекает бессимптомно или в легкой форме, - пояснили в региональном правительстве. – При этом в больницах находится около 1,1 тысячи заболевших. Еще 13 человек содержатся в обсерваторах.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижнего Новгорода?

Автозаводский – 1585

Канавинский – 1260

Ленинский – 1233

Сормовский – 892

Советский – 772

Нижегородский – 751

Московский – 678

Приокский – 4

ИСТОЧНИК KP.RU