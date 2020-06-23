2020-06-23T13:04:05+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 23 июня 2020 года: В трех районах города число заболевших перевалило за тысячу человек

Публикуем карту распространения коронавируса в Нижнем Новгороде
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 216 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших, по данным на 23 июня 2020 года, составляет 15 990 человек. Почти половина из них проживает на территории Нижнего Новгорода – 7 627 человек.

- В трех районах Нижнего Новгорода число заболевших коронавирусом перевалило за тысячу человек, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. – В лидерах по-прежнему остается Автозаводский район – 1585 человек. На втором месте находится Канавинский район – 1260 заболевших. И замыкает тройку лидеров Ленинский район – 1233 заболевших. Наименьшее число заболевших насчитывается в Приокском районе – 456 человек.

Напомним, свыше 56% всех заболевших коронавирусом в Нижегородской области уже выздоровели и были выписаны из больниц с отрицательными результатами анализов на Covid-19. Только за минувшие сутки больницы покинули 484 нижегородца.

- Свыше 5,7 тысяч жителей области сейчас проходят амбулаторно, так как заболевание у них протекает бессимптомно или в легкой форме, - пояснили в региональном правительстве. – При этом в больницах находится около 1,1 тысячи заболевших. Еще 13 человек содержатся в обсерваторах.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижнего Новгорода?

Автозаводский – 1585

Канавинский – 1260

Ленинский – 1233

Сормовский – 892

Советский – 772

Нижегородский – 751

Московский – 678

Приокский – 4

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
11 нижегородцев получат звания «Почетный гражданин»
Новая структура нижегородской мэрии утверждена гордумой
Минтранс опроверг информацию о приостановке строительства развязки у деревни Ольгино
Нижегородский памятник архитектуры будет передан в областную собственность
Бесконтактное голосование по поправкам в Конституцию на дому: как это будет
Олег Лавричев: «Без сильного гражданского общества не может быть сильного государства»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 23 июня 2020 года: В трех районах города число заболевших перевалило за тысячу человек
80 нижегородских пар планируют зарегистрировать брак 07.07.2020
Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 июня 2020 года увеличилось почти до девяти тысяч человек
Инна Ванькина: «При соблюдении масочного режима на избирательном участке бояться нечего»
Сергей Дмитриев: «Независимо от выбранного формата голосования, созданы все условия для безопасного и комфортного волеизъявления граждан»
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 июня 2020 года выросло до 205 человек
Госорганы покидают Нижегородский Кремль
Нижегородским рестораторам запретили использовать скатерти
Как будет проходить голосование в Нижегородской области 1 июля
В Нижнем Новгороде 23 июня будет пасмурно, но без осадков
В Нижнем Новгороде временно перекроют улицу Донецкую
Избирательные участки в Арзамасе готовят к безопасному голосованию по поправкам в Конституцию
Умер главврач Гагинской ЦРБ Аркадий Лоскутов
Нижегородцев бесплатно проверят на антитела к коронавирусу
Без тканевых скатертей: стали известны новые требования к открывшимся кафе в Нижегородской области