80 нижегородских пар планируют зарегистрировать брак 07.07.2020

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:29:09+03:00

Для молодоженов, мечтающих о свадьбе в красивые даты, отделы ЗАГС Нижнего Новгорода будут работать в выходные дни

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Красивые даты всегда пользуются особым спросом у молодоженов. По информации Главного управления ЗАГС Нижегородской области, 80 нижегородских пар подали заявление о регистрации брака 07.07.2020.

В 2020 году особенным спросом также пользуются такие даты, как 02.07.2020, 07.07.2020, 20.07.2020 и 8 июля – День семьи, любви и верности.

А 06.06.2020 и 20.06.2020 в нижегородских ЗАГСах заключили брак 273 пары.

Как сообщает источник, отделы ЗАГС «Дом бракосочетания» и «Заречный Дом бракосочетания» Нижнего Новгорода будут работать в выходные дни, специально для молодоженов, которые верят в «магию цифр»:

- 20.07.2020 (понедельник);

- 02.08.2020 (воскресенье);

- 20.09.2020 (воскресенье).

Красивую дату можно забронировать дистанционно - через Единый портал государственных услуг. Кроме того, можно лично обратиться в «Дом бракосочетания» (тел.: (831) 433−85−65, 433−85−00) и «Заречный Дом бракосочетания» (тел.: (831) 225−49−24) Нижнего Новгорода по предварительной записи по телефону.

Ранее сообщалось, что в связи с внесением изменений в Указ губернатора «О режиме повышенной готовности» органам ЗАГСа разрешено регистрировать браки при соблюдении определенных условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU