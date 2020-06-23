Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 июня 2020 года увеличилось почти до девяти тысяч человек
По данным на 23 июня 2020 года, общее число выздоровевших от коронавируса в Нижегородской области составляет 8 972 человека. Это свыше 56% от числа всех заболевших этой опасной инфекцией. Только за последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов на Covid-19 были выписаны 484 нижегородца.
- В настоящее время в больницах находятся свыше 1,1 тысячи нижегородцев, - привели данные статистики в региональном правительстве. – Около 5,7 тысяч жителей области проходят лечение амбулаторно, так как заболевание протекает у них в легкой форме или бессимптомно. Еще 13 человек находятся в обсерваторах.
Напомним, за минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 216 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных достигло 15 990 человек.
К сожалению, продолжает расти и число жертв коронавируса – за последние сутки в больницах скончались еще четыре пациента с Covid-19. За все время пандемии в регионе от инфекции скончались 205 человек.
- В большинстве случаев течении болезни у них осложнялось наличием хронических заболеваний, - пояснил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»