2020-06-23T11:53:22+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 июня 2020 года увеличилось почти до девяти тысяч человек

За последние сутки из больниц были выписаны 484 нижегородца
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 июня 2020 года увеличилось почти до девяти тысяч человек.Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 июня 2020 года увеличилось почти до девяти тысяч человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на 23 июня 2020 года, общее число выздоровевших от коронавируса в Нижегородской области составляет 8 972 человека. Это свыше 56% от числа всех заболевших этой опасной инфекцией. Только за последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов на Covid-19 были выписаны 484 нижегородца.

- В настоящее время в больницах находятся свыше 1,1 тысячи нижегородцев, - привели данные статистики в региональном правительстве. – Около 5,7 тысяч жителей области проходят лечение амбулаторно, так как заболевание протекает у них в легкой форме или бессимптомно. Еще 13 человек находятся в обсерваторах.

Напомним, за минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 216 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных достигло 15 990 человек.

К сожалению, продолжает расти и число жертв коронавируса – за последние сутки в больницах скончались еще четыре пациента с Covid-19. За все время пандемии в регионе от инфекции скончались 205 человек.

- В большинстве случаев течении болезни у них осложнялось наличием хронических заболеваний, - пояснил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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