2020-06-23T11:44:44+03:00
Общество

Инна Ванькина: «При соблюдении масочного режима на избирательном участке бояться нечего»

Директор нижегородского Театра юного зрителя уверена, что голосование на избирательном участке безопасно
Инна БЕЛОВА
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- Хочу напомнить, что в Нижегородской области еще не перешли на второй этап снятия ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса. Руководителям любой организации или учреждения известны четкие установки и требования, защищающее здоровье людей. Где бы ни были организованы избирательные участки, везде будут обеспечены соответствующие меры безопасности.

Уверена, что при соблюдении масочного режима во время голосования нижегородцам бояться нечего. На избирательных участках будет сделана разметка, такая же, как в магазинах, с учетом социальной дистанции 1,5 метра. Поскольку вопросов, вынесенных на голосование, немного, наши граждане не будут долго задерживаться около избирательных урн.

Если совсем не хочется тратить время на посещение избирательного участка или просто нет возможности, то можно из дома проголосовать дистанционно, с помощью любого гаджета.

Каждому жителю страны важно использовать свое избирательное право, которое дается с 18 лет и на всю сознательную жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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