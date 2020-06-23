Сергей Дмитриев: «Независимо от выбранного формата голосования, созданы все условия для безопасного и комфортного волеизъявления граждан»

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:39:30+03:00

Ректор НГТУ им. Алексеева отметил, что в непростой ситуации, в которой оказалась наша страна, областное руководство и избирком сработали на «отлично»

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Ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев рассказал о подготовке к Общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию, которое состоится 1 июля:

- Проведение нынешнего голосования осложняется условиями пандемии. У нижегородцев и москвичей есть выбор между традиционным форматом голосования и дистанционным, т.е. онлайн. При этом, независимо от выбранного варианта, уже созданы все условия для безопасного, удобного и комфортного волеизъявления граждан.

Так, электронный формат голосования безопасен с эпидемиологической точки зрения, поскольку не требует личного присутствия на избирательном участке, а также гарантирует полную конфиденциальность и сохранение персональных данных граждан.

На самих же избирательных участках приняты все необходимые в режиме повышенной готовности меры для обеспечения безопасности и сохранения здоровья голосующих. Это и измерение температуры на входе на избирательные участки, и соблюдение социальной дистанции при голосовании, и непересечение потоков желающих высказать свое мнение по поправкам в Конституцию. Участки снабжены индивидуальными масками, перчатками и даже индивидуальными ручками для голосования. Кроме того, исключается контакт пришедших на избирательный участок и членов избиркомов. Паспорта граждане будут показывать на расстоянии.

Я лично принимал участие в подготовке к организации голосования на трех избирательных участках, расположенных на территории НГТУ им. Р.Е. Алексеева. У нас всё готово к проведению мероприятия. Все меры безопасности соблюдены, так что пришедшие к нам в день голосования нижегородцы могут не беспокоиться за себя, будут созданы абсолютно комфортные условия. Хочу также отметить, что в непростой ситуации, в которой оказалась наша страна, областное руководство и избирком сработали на «отлично».

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ИСТОЧНИК KP.RU