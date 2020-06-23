2020-06-23T11:34:43+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 июня 2020 года выросло до 205 человек

За сутки скончались еще четыре нижегородца с Covid-19
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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К сожалению, не обошлось сегодня и без печальных новостей – в Нижегородской области за сутки скончались еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв коронавируса в регионе достигло 205 человек.

- У большинства погибших течении болезни осложнялось хроническими заболеваниями, - пояснил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, за минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 216 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных достигло 15 990 человек. К счастью, свыше 56% из них уже выздоровели и были выписаны из больниц с отрицательными результатами анализов на коронавирус.

- В настоящее время примерно 5,7 тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, так как заболевание протекает у них в легкой форме или бессимптомно, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. – Одновременно с этим свыше 1,1 тысячи заболевших находятся в больницах. Еще 13 человек находятся в обсерваторах.

Напомним, накануне стало известно, что нижегородский архитектор стал автором лучшего проекта памятника врачам, борющимся с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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