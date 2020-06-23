Госорганы покидают Нижегородский Кремль

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:28:03+03:00

Здание городской администрации может быть отдано под музей

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Из Нижегородского Кремля постепенно съезжают госучреждения. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, после переезда госучреждений на территории Кремля может быть создано музейное пространство.

Одними из первых Кремль покинут министерство спорта, которое съедет на стадион «Нижний Новгород», и областной Минкульт. После переезда администрации Нижнего Новгорода Дом Советов, где она ныне располагается, может быть отдан под музей русского авангарда. Напомним, Дом Советов – памятник конструктивизма 30-х годов прошлого века.

По словам Глеба Никитина, полностью территория Кремля может освободиться примерно через десять лет, так как каждый проект переселения нужно прорабатывать индивидуально.

Напомним, с инициативой вывести госучреждения с территории Кремля в Нижнем Новгороде в мае 2019 года выступил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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ИСТОЧНИК KP.RU