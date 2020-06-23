Голосование по изменениям в Конституцию РФ вне избирательного участка до 1 июля: как это будет
1 июля 2020 года в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно будет иметь некоторые особенности, благодаря чему каждый сможет выбрать для себя оптимальный вариант голосования. Рассказываем, как жители Нижегородской области смогут принять участие в голосовании.
До общероссийского дня голосования избиратели смогут сделать выбор несколькими способами. Сегодня расскажем еще об одном из них.
Голосование вне помещения для голосования
В течение шести дней – с 25 по 30 июня 2020 года – участковые избирательные комиссии могут проводить выездное голосование в населенных пунктах, где отсутствуют посещения для голосования. Это позволит избежать массового одновременного прибытия граждан в помещение для голосования.
Разумеется, здесь также будет в полной мере обеспечиваться безопасность здоровья граждан. Так, все члены комиссии будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, транспорт, на котором будут передвигаться члены комиссии и наблюдатели, будет обрабатываться дезинфицирующими средствами, а каждому участнику голосования выдадут перчатки, маску и ручку.
ИСТОЧНИК KP.RU