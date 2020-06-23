Бесконтактное голосование по поправкам в Конституцию на дому: как это будет

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:56:33+03:00

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1 июля 2020 года в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно будет иметь некоторые особенности, благодаря чему каждый сможет выбрать для себя оптимальный вариант голосования. Рассказываем, как жители Нижегородской области смогут принять участие в голосовании.

До общероссийского дня голосования избиратели смогут сделать выбор несколькими способами. Вот один из них.

Бесконтактное голосование на дому

Этот вариант предусмотрен для тех, кто по какой-либо причине не может выйти из дома, но хочет принять участие в голосовании. Проголосовать на дому можно будет с 25 по 30 июня, а также в день голосования – 1 июля. Для этого нужно будет обратиться по телефону в участковую комиссию или передать просьбу через родственников и волонтеров с 16 июня до 17:00 1 июля 2020 года. Также можно направить обращение в электронном виде через портал «Госуслуги» с 5 июня до 14:00 21 июня 2020 года.

При проведении самого голосования гражданин должен будет предъявить свой паспорт, сохраняя санитарную дистанцию. Затем член участковой комиссии бесконтактно передаст гражданину комплект для голосования на дому: бюллетень, защитную маску, перчатки, авторучку и бланк заявления о голосовании на дому. Проголосовав, гражданин опустит бюллетень в переносной ящик для голосования, а подписанное заявление отправится в специальный пакет.

ИСТОЧНИК KP.RU