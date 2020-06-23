Как будет проходить голосование в Нижегородской области 1 июля
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет проходить с 8:00 до 20:00 1 июля. В связи с пандемией коронавируса жителям разрешено сделать выбор несколькими способами.
До дня голосования:
- дистанционное онлайн-голосование,
- на придомовых территориях,
- на территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено,
- на дому,
- в помещении для голосования,
- на участках для голосования, образуемых на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании.
В день голосования:
- в помещении для голосования,
- на дому,
- по месту нахождения («Мобильный избиратель»),
- по месту пребывания (для лиц, находящихся в больницах, СИЗО, военнослужащих, находящихся вне расположения военной части, а также лиц, работающих вахтовым методом).
Во время голосования будут соблюдены все меры защиты граждан – на каждом участке избирателям измерят температуру и выдадут маски, перчатки и антисептики. Помещения будут обрабатываться дезинфицирующими растворами.
ИСТОЧНИК KP.RU