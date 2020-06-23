2020-06-23T08:55:29+03:00
Общество

Как будет проходить голосование в Нижегородской области 1 июля

В связи с пандемией коронавируса жителям разрешено сделать выбор несколькими способами
Эльвира ОСИПОВА
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет проходить с 8:00 до 20:00 1 июля. В связи с пандемией коронавируса жителям разрешено сделать выбор несколькими способами.

До дня голосования:

- дистанционное онлайн-голосование,

- на придомовых территориях,

- на территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено,

- на дому,

- в помещении для голосования,

- на участках для голосования, образуемых на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании.

В день голосования:

- в помещении для голосования,

- на дому,

- по месту нахождения («Мобильный избиратель»),

- по месту пребывания (для лиц, находящихся в больницах, СИЗО, военнослужащих, находящихся вне расположения военной части, а также лиц, работающих вахтовым методом).

Во время голосования будут соблюдены все меры защиты граждан – на каждом участке избирателям измерят температуру и выдадут маски, перчатки и антисептики. Помещения будут обрабатываться дезинфицирующими растворами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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