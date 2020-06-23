2020-06-23T08:37:50+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде 23 июня будет пасмурно, но без осадков

Воздух прогреется до +22 градусов
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сейчас в Нижнем Новгороде всего 18 градусов. Небо затянуто облаками, но после полудня синоптики прогнозируют переменную облачность, а к вечеру в город вернется солнце. Дождя синоптики не обещают.

В течение дня температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла, а к вечеру похолодает до +17. Ночью ожидается прохладная погода, +13…+15 градусов.

Ветер западный и юго-западный, 3-5 метров в секунду. После полудня вероятны порывы ветра до 9-10 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное – 754-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – 45-57%.

Завтра, по прогнозам синоптиков, нижегородцев ожидает самый холодный день на этой неделе. Ночью температура упадет до +9 градусов, а днем не поднимется выше +20. Но уже с четверга столбики термометров медленно поползут вверх.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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