В Нижнем Новгороде временно перекроют улицу Донецкую

22 Июнь 2020 2020-06-22T20:07:57+03:00

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Движение транспорта будет временно ограничено на улице Донецкой в Нижнем Новгороде. Об этом со ссылкой на департамент транспорта сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, работы будут проводиться поэтапно. Так, на первом этапе ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях будут проводиться с 08:00 26 июня до 22:00 15 июля 2020 года на участке между домами №4 и №5 по улице Донецкой. С 08:00 16 июля до 22:00 31 июля движение транспорта будет прекращено на участке напротив дома №4 по улице Донецкой, а с 08:00 1 августа до 22:00 30 августа 2020 года – между домами №4 и №35 по улице Донецкой.

- Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, - добавили в пресс-службе администрации города Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU