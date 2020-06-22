Умер главврач Гагинской ЦРБ Аркадий Лоскутов

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:08:10+03:00

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В Нижегородской области скончался главный врач Гагинской ЦРБ Аркадий Лоскутов. В июле ему должно было исполниться 34 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- Молодой, умный, сильный доктор сгорел за короткий период. Он отдал себя работе, а не борьбе с болезнью. Медики всегда болеют как-то не так, как обычные пациенты. И уходят всегда скоропостижно, оставляя после себя в живых тысячи людей, которым помогли, - прокомментировали уход из жизни врача в минздраве, не уточнив, правда, от какой именно болезни он скончался.

Аркадий Лоскутов родился в Йошкар-Оле, закончил Нижегородскую медицинскую академию и начал свою карьеру с работы хирургом в больнице №40 на Автозаводе. Затем он стал заведующим хирургическим отделением больницы №39, работал на скорой помощи. Потом он стал заместителем главного врача Лукояновской ЦРБ, а в 2019 году был назначен главным врачом Гагинской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU