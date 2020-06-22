2020-06-22T19:08:10+03:00
Общество

Умер главврач Гагинской ЦРБ Аркадий Лоскутов

Мужчине было всего 33 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Нижегородской области скончался главный врач Гагинской ЦРБ Аркадий Лоскутов. В июле ему должно было исполниться 34 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- Молодой, умный, сильный доктор сгорел за короткий период. Он отдал себя работе, а не борьбе с болезнью. Медики всегда болеют как-то не так, как обычные пациенты. И уходят всегда скоропостижно, оставляя после себя в живых тысячи людей, которым помогли, - прокомментировали уход из жизни врача в минздраве, не уточнив, правда, от какой именно болезни он скончался.

Аркадий Лоскутов родился в Йошкар-Оле, закончил Нижегородскую медицинскую академию и начал свою карьеру с работы хирургом в больнице №40 на Автозаводе. Затем он стал заведующим хирургическим отделением больницы №39, работал на скорой помощи. Потом он стал заместителем главного врача Лукояновской ЦРБ, а в 2019 году был назначен главным врачом Гагинской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде временно перекроют улицу Донецкую
Избирательные участки в Арзамасе готовят к безопасному голосованию по поправкам в Конституцию
Умер главврач Гагинской ЦРБ Аркадий Лоскутов
Нижегородцев бесплатно проверят на антитела к коронавирусу
Без тканевых скатертей: стали известны новые требования к открывшимся кафе в Нижегородской области
В Нижегородской области бывший муж задушил жену из-за квартиры
У нижегородской Госинспекции по труду сменился руководитель
С 20 июня возобновилось движение пригородного поезда Нижний Новгород-Сергач
Банк УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой до 15%
Максим Лубяной: «Электронному голосованию можно доверять»
В Арзамасе начали работу отряды волонтеров благоустройства
Артем Кавинов: «Одна из задач современного поколения - сохранить для потомков правду о Великой Отечественной войне»
Роспотребнадзор проконсультирует нижегородцев по вопросам качества хлеба и кондитерских изделий
В Нижегородской области прошло первое заседание избирательной комиссии дистанционного голосования по поправкам в Конституцию
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 22 июня 2020 года: В Автозаводском районе вирус подхватили свыше полутора тысяч человек
В Дзержинске могут ввести карантин по коронавирусу
Глеб Никитин предлагает ввести мораторий на расторжение инвестсоглашений до конца 2020 года
Свыше 344 тысяч нижегородцев сдали тест на коронавирус
Денис Миронов: «Поправки, касающиеся медицины, «оздоровят» и Конституцию, и нацию»
В Борском районе завершили ремонт дороги Останкино-Рустай
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 22 июня 2020 года составляет 8488 человек
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 22 июня 2020 года выросло до 201 человека
Надир Хафизов: «Голосование за поправки в Конституцию – это мониторинг общественного мнения и состояния российского социума»
В нижегородском избиркоме рассказали о поправках в Конституцию РФ. Часть 2
Губернатор Нижегородской области возложил цветы к «Вечному огню»