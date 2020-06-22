Нижегородцев бесплатно проверят на антитела к коронавирусу
В Нижегородской области будет проведено около трех тысяч бесплатных тестов на антитела к коронавирусу. Соответствующее исследование организовано Управлением Роспотребнадзора по региону.
Уже сейчас в ведомство поступило более 1200 анкет нижегородцев, желающих пройти исследование. Бесплатное тестирование на антитела к Covid-19 будет проводиться с 23 по 30 июня 2020 года. Разумеется, взятие крови будет осуществляться при соблюдении всех стандартов биологической безопасности.
Всем желающим принять участие в тестировании предлагается пройти анкетирование и согласие на обработку персональных данных на сайте: http://www.52.rospotrebnadzor.ru/.
Если анкетируемый соответствует критериям включения на тестирование, вскоре он получит на указанную им почту уведомление с регистрационным номером и приглашение сдать кровь на анализы. Там же будет указан адрес медицинской организации и время приема.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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