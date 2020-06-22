Без тканевых скатертей: стали известны новые требования к открывшимся кафе в Нижегородской области

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:39:46+03:00

Салфетки тоже не должны быть сделаны из ткани

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Стали известны новые требования к открывшимся кафе и ресторанам в Нижегородской области. Соответствующие материалы опубликованы на сайте регионального правительства.

Так, владельцам заведений общепита теперь придется отказаться от тканевых скатертей и салфеток при сервировке столов. Кроме того, на столах обязательно должны находиться специальные салфетки для обработки рук либо дозаторы с антисептиком.

Расстояние между столами должно составлять не менее 2,5 метров. Клиентов нельзя пускать за барные стойки. По-прежнему запрещено курение кальянов. Банкеты, караоке и танцевальные вечеринки также остаются под запретом.

Напомним, летние веранды кафе и ресторанов получили разрешение на открытие с 19 июня 2020 года, несмотря на то, что регион пока еще находится на первом этапе снятия ограничений по самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU