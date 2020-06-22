В Нижегородской области бывший муж задушил жену из-за квартиры

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:00:23+03:00

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Днем 21 июня житель Перевоза обнаружил в подвале одного из гаражей тело 39-летней женщины. На место происшествия выехали следователи Большемурашкинского МСО СУ СК России по Нижегородской области. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного Кодекса РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

Как установило следствие, к гибели женщины причастен ее бывший супруг. Как сообщает источник, 17 июня бывшие супруги встретились в гараже, где между ними произошла ссора. Экс-супруг задушил женщину, спрятал тело в подвал и скрылся. Впрочем, скоро он был задержан. 44-летний мужчина пояснил следователям, что задушил жену из-за "квартирного вопроса" - после развода он не хотел выписываться из квартиры, а супруга настаивала на этом.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU