2020-06-22T16:39:34+03:00
Общество

У нижегородской Госинспекции по труду сменился руководитель

Андрея Емельянова на посту сменил Илья Мошес
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородское отделение государственной инспекции по труду возглавил Илья Мошес. Как сообщается на официальном сайте ведомства, нового руководителя представили коллективу Госинспекции еще на прошлой неделе, 18 июня.

По данным источника, Илья Мошес имеет большой опыт работы, в том числе и в руководящих должностях. С 2006 по 2019 год он работал в администрации города и исполнительных органах власти Нижегородской области. Так, с 2012 по 2016 год Илья Мошес был начальником отдела ревизионной работы областного министерства здравоохранения. Последнее место работы нового руководителя Госинспекции по труду - контрольно-ревизионное управление администрации Нижнего Новгорода. Он руководил управлением с 2016 по 2019 годы.

Напомним, ранее должность начальника государственной трудовой инспекции в Нижегородской области занимал Андрей Емельянов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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