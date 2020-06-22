2020-06-22T16:05:35+03:00
Общество

С 20 июня возобновилось движение пригородного поезда Нижний Новгород-Сергач

Стоимость проезда - от 295 рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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С 20 июня восстановлено движение прямого пригородного поезда Нижний Новгород - Сергач. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Ранее добраться до районных центров Вад, Перевоз, Бутурлино, Сергач можно было только с пересадкой по Арзамасу, сообщает источник. Из Нижнего Новгорода пригородный поезд отправлялся в 18.10, а из Арзамаса в Сергач прибывал только в 22.23.

Прямой пригородный поезд Нижний Новгород-Сергач будет отправляться из Н.Новгорода в 15.15. Прибытие в Вад предусмотрено в 18.34, в Перевоз в 19.00, в Бутурлино в 19.20 и в Сергач в 20.05.

Стоимость проезда из Нижнего Новгорода до поселка Вад без учета льгот составит 295 рублей, до Перевоза 349 рублей, до Бутурлино 383 рубля, до Сергача 453 рубля.

Ранее сообщалось, что с 22 июня 2020 года пробки в Ольгино можно объехать на электричке. От Кудьмы до Московского вокзала электропоезд уходит в 08.04, 18.15. В пути поезд будет 45 минут, стоимость – 58 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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