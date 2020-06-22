2020-06-22T16:00:01+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой до 15%

Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5% можно до 1 ноября 2020 года
Эльвира ОСИПОВА
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БАНК УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой («Ипотека 6,5%»)* и семейной ипотеке** до 15% от стоимости недвижимости.

Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. При сумме кредита от 5 млн рублей ставка составляет 5,99%. Размер кредита - до 8 млн рублей включительно - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 3 млн рублей включительно – в других регионах присутствия Банка.

По семейной ипотеке минимальная процентная ставка - 5,5%. Кредит выдаётся на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или таунхаусе у юридического лица, или на погашение ранее представленного сторонним кредитором ипотечного кредита на указанные цели. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей включительно – в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 6 млн рублей включительно - в других регионах присутствия Банка.

Срок кредитования в рамках госпрограмм – от 3 до 30 лет (включительно).

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Подробная информация по условиям кредитования – www.uralsib.ru или по телефону 8-800-250-57-57. Тарифы действительны на 22.06.2020. Изменение условий кредитования производится Банком в одностороннем порядке. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 566 банкомат, 525 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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