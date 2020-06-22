2020-06-22T15:40:35+03:00
Общество

Максим Лубяной: «Электронному голосованию можно доверять»

Нет причины не доверять этой технологии, поскольку она уже успешно зарекомендовала себя во всем мире
Инна БЕЛОВА
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Директор Института проблем социального управления Максим Лубяной считает, что переход к формату онлайн-выборов - это неизбежное будущее, и система дистанционного голосования, безусловно, заслуживает доверия.

- К сожалению, уровень доверия к электронному голосованию у наших граждан пока невысок, и это можно понять. Наш интернет-опыт невелик по сравнению с другими странами, даже бум онлайн-торговли начался в России всего лет пять назад. Только сейчас Интернет становится в массовом сознании «средой обитания», а не просто инструментом для каких-то целей, - говорит Максим Лубяной.

- Несмотря ни на что, мир стремительно уходит в цифровую эпоху, и последние события с пандемией еще раз это доказали. Поэтому нам придется научиться доверять электронному голосованию. Многие государства уже официально вводят свою цифровую валюту, используя технологию блокчейн для защиты данных. Эта же система будет использована и у нас при дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию России. Так что нет причины не доверять этой технологии, поскольку она уже успешно зарекомендовала себя во всем мире, - считает социолог.

По его мнению, сейчас онлайн-формат более защищен от фальсификаций, чем очное голосование: «Хотя бы потому, что это пилотный проект, и вряд ли какие-то заинтересованные силы будут затевать свои нечистоплотные игры».

Исследования, проведенные Институтом проблем социального управления, показали, что половина опрошенных нижегородцев готовы участвовать в онлайн-голосовании, но при этом высок процент тех, кто не доверяет его результатам. Причем больше всего «недоверчивых» среди молодежи.

- Понятно, что скептическое отношение к самой системе дистанционного голосования накладывается на информационную кампанию по поводу разных «чипизаций» населения и прочей белиберды. Думаю, что этот этап будет успешно преодолен. В любом случае, очень правильно, что руководство области, думая о неизбежном цифровом будущем, уже доказало, что регион готов к подобному нововведению, - отметил Максим Лубяной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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