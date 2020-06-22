2020-06-22T15:35:28+03:00
Общество

В Арзамасе начали работу отряды волонтеров благоустройства

В городе стартовала реализация проектов-победителей конкурса «Активные соседи»
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Арзамасе началась реализация проектов-победителей городского конкурса микроинициатив «Активные соседи». Об этом сообщает Центр развития добровольчества "Мой город".

Как сообщают организаторы, всего на конкурс было подано 52 различных инициативы, в итоге было отобрано 17 проектов. Все они получили финансовую поддержку из фонда конкурса, который составляет 300 тысяч рублей. Среди победителей - и проекты по проведению досуговых предприятий во дворах, и по благоустройству и озеленению. Также горожане представили множество спортивных проектов - от совместной зарядки во дворах до благоустройства и ремонта спортивных площадок.

В рамках проекта «Активное соседство» в Арзамасе начали работу отряды волонтеров благоустройства. Сегодня добровольцы выполняют покраску детских площадок во дворах микрорайонов города. Всего будет сформировано 15 отрядов по 10 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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