2020-06-22T15:02:46+03:00
Общество

Артем Кавинов: «Одна из задач современного поколения - сохранить для потомков правду о Великой Отечественной войне»

Депутат Госдумы обратил внимание, что обновленная Конституция может стать главным «законодательным оберегом» для истории страны
Инна БЕЛОВА
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«22 июня 1941 года – дата, которая в один момент изменила жизнь всей страны. Наше старшее поколение на своих плечах вынесло всю непомерную тяжесть военного времени. 1418 долгих дней атак и сражений на линии фронта, тяжелейшего труда на полях, у станков в тылу, переживаний за любимых и близких. Нам сегодня сложно это представить, но именно так они, наши деды и прадеды, отстояли нашу страну», - говорит Артем Кавинов.

«Разве сегодня, чествуя их память, стоя в минуте молчания перед Вечным огнем, рассматривая боевые фотографии и ордена, читая фронтовые письма, мы можем пройти мимо лжи и фальсификации итогов этой страшнейшей войны в угоду мировому политическому истеблишменту? Это уже гражданская позиция каждого из нас. И главным гарантом, «оберегом» истории страны, подвига наших предков, конечно, должен стать основной документ страны – Конституция. Поправки, касающиеся государственной целостности, единства страны и подвига нашего народа в Великой Отечественной, должны быть незыблемы, потому что касаются нашей самоидентичности», - добавил А. Кавинов.

«У каждой нижегородской семьи есть история своего героя Великой Отечественной. Светлая память всем павшим на полях сражений, всем героям, которых нет сегодня с нами. Низкий поклон ветеранам! Мы помним ваш подвиг, мы благодарны вам за труд, бесстрашие, нашу общую победу. В истории нашей страны 22 июня всегда будет особой датой памяти», - подытожил депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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