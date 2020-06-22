2020-06-22T14:17:14+03:00
Общество

Роспотребнадзор проконсультирует нижегородцев по вопросам качества хлеба и кондитерских изделий

Всероссийская тематическая "горячая линия" начала работать сегодня, 22 июня
Елена ЛАЗАРЕВА
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С 22 июня по 6 июля федеральный Роспотребнадзор проводит Всероссийскую тематическую «горячую линию» по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции. По телефону 8 800 555 49 436 можно задать вопросы специалистам единого консультационного центра Роспотребнадзора. Звонки принимаются круглосуточно, звонок бесплатный.

Операторы могут дать первичную консультацию, а также перенаправить в территориальные органы о организации Роспотребнадзора. Напомним, режим работы местных органов Роспотребнадзора, а также формат приема, можно уточнить на официальном сайте организации.

Специалисты ответят на вопросы о нормативных требованиях к хлебобулочным изделиям и кондитерской продукции, дадут рекомендации по выбору продуктов, разъяснят, куда обращаться в случае обнаружения бракованных, некачественных или несвежих изделий. Всем желающим помогут найти информацию по фальсифицированным продуктам на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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