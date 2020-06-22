2020-06-22T14:10:50+03:00
Общество

Избирательные участки в Арзамасе готовят к безопасному голосованию по поправкам в Конституцию

Голосование по изменениям в основной закон страны состоится 1 июля
Эльвира ОСИПОВА
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19 июня 2020 года в Арзамасе побывал главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, который по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова провел мониторинг подготовки к Общероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ.

- Надо сделать все, чтобы каждый гражданин мог спокойно сделать свой выбор, определить, каким он хочет видеть будущее нашей страны, — ранее отмечал Игорь Комаров в ходе видеоконференции с главами регионов округа, руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и председателями региональных избиркомов, где обсуждались вопросы подготовки к Общероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию.

Мурзин положительно оценил уровень подготовки избирательных участков Арзамаса в части обеспечения безопасности здоровья граждан в ходе голосования. Всего на территории Арзамаса организовано 46 избирательных участков к Общероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ.

- Избирательные участки Арзамаса готовятся в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Это и наличие отдельных входа и выхода из здания, и соблюдение социальной дистанции при помощи специальной сигнальной разметки. Кроме того, избирательная комиссия будет контролировать количество голосующих на участке – не более 8-12 человек в час, - отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.

Также все члены избирательных комиссий и избиратели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, а помещения для голосования укомплектованы бесконтактными термометрами, антибактериальными ковриками и антисептиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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