2020-06-22T14:09:28+03:00
Общество

В Нижегородской области прошло первое заседание избирательной комиссии дистанционного голосования по поправкам в Конституцию

Голосование по изменениям в основной закон страны состоится 1 июля
Эльвира ОСИПОВА
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16 июня 2020 года состоялось первое заседание территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сформированной в рамках подготовки к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

В мероприятии приняли участие член ЦИК России Антон Лопатин и секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов. Состав ТИК ДЭГ был определен постановлением ЦИК России в количестве 10 членов комиссии, представляющих политические партии, Москву и Нижегородскую область. Председателем комиссии назначен Юрий Павлов. Заместителем председателя избрана Елена Загайнова, секретарем – Алексей Спиваков.

К полномочиям ТИК ДЭГ относится организация дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования по вопросам одобрения изменений в Конституцию РФ, составление списка участников дистанционного голосования. Комиссия обеспечивает подсчет голосов, установление итогов дистанционного голосования и передачу их в Мосгоризбирком и избирательную комиссию Нижегородской области.

Подобная избирательная комиссия в истории электоральной демократии сформирована впервые.

Напомним, что возможностью участия в дистанционном электронном голосовании могут воспользоваться жители Москвы и Нижегородской области. Заявления об участии могут быть поданы до 14 часов 21 июня. Дистанционное электронное голосование пройдет в период с 25 по 30 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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