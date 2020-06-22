Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 22 июня 2020 года: В Автозаводском районе вирус подхватили свыше полутора тысяч человек
За минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 219 новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 22 июня 2020 года, общее число зараженных в регионе составляет 15 774 человека.
- На сегодняшний день в Нижнем Новгороде насчитывается 7 540 зараженных коронавирусом, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. – Лидирует по-прежнему Автозаводский район – здесь опасную инфекцию обнаружили у 1560 местных жителей. На втором месте располагается Канавинский район – 1255 заболевших. И замыкает тройку лидеров Ленинский район – 1212 заболевших. А вот меньше всего зараженных по-прежнему в Приокском районе – 453 человека.
Напомним, ранее стало известно, что больше половины нижегородцев уже вылечились от коронавируса. Общее число выздоровевших на 22 июня 2020 года составляет 8 488 человек.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижнего Новгорода?
Автозаводский – 1560
Канавинский – 1255
Ленинский – 1212
Сормовский – 884
Советский – 759
Нижегородский – 749
Московский – 668
Приокский – 453
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ИСТОЧНИК KP.RU
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