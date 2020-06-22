2020-06-22T13:13:29+03:00
Общество

В Дзержинске могут ввести карантин по коронавирусу

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Instagram губернатор региона Глеб Никитин
Елена ЛАЗАРЕВА
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Один из пользователей сети поинтересовался, не планируется ли ввести в Дзержинсе карантин из-за распространения коронавируса. На это глава региона ответил, что подобный вариант развития событий не исключается. «Решение за главным санитарным врачом, пока оно не принято», - подчеркнул губернатор.

Глава Администрации Дзержинска Иван Носков с вою очередь так прокомментировал возможный карантин:

- На данный момент в городе подтверждено 892 случая заболевания коронавирусом. Это составляет менее 0,5% от общего числа жителей города, и я не вижу предпосылок к введению карантина. Но, безусловно, вопрос будет обсуждаться на областном штабе по противодействия коронавирусу, и окончательное решение будет приниматься на уровне области ответственными лицами, которые имеют полную картину в масштабах всего региона.

Напомним, режим карантина действует пока в Павлове, Дивееве и Кулебаках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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