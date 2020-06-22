2020-06-22T12:51:52+03:00
Общество

Глеб Никитин предлагает ввести мораторий на расторжение инвестсоглашений до конца 2020 года

Губернатор назвал расторжение договоров "избыточной мерой"
Елена ЛАЗАРЕВА
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Глава региона Глеб Никитин внес в Заксобрание проект закона, который предполагает введение моратория на расторжение инвестсоглашений до конца текущего года. Законопроект предполагает приостановку норм действующего законодательства в отношении инвесторов, которые не исполняют обязательства по инвестконтрактам, сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

Напомним, статус приоритетного получает проект, который принесет региону экономический и социальный эффект в случае реализации. Учитывая несомненную пользу таких проектов, инвесторам предоставляются налоговые льготы и субсидии. Если инвестор не исполняет свои обязательства, прописанные в двухстороннем соглашении между ним и правительством области, региональные власти имежт право расторгнуть контракт.

Глеб Никитин подчеркнул, что в текущих экономических условиях эта мера является избыточной. «Мы очень ценим, что инвесторы не отказываются от своих планов по реализации проектов в нашем регионе. При этом прекрасно понимаем: проблемы с исполнением обязательств могут возникнуть у многих. Поэтому я принял решение ввести мораторий на расторжение инвестсоглашений по приоритетным проектам до конца 2020 года», - отметил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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