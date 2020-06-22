2020-06-22T12:18:54+03:00
Общество

Свыше 344 тысяч нижегородцев сдали тест на коронавирус

За минувшие сутки анализы на Covid-19 в регионе сдали 4,7 тысяч человек
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области продолжается активное тестировании на коронавирусную инфекцию. Только за последние сутки анализы стали свыше 4,7 тысяч человек. Всего с начала пандемии тестирование прошли более 344 тысяч нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Нам важно сохранять большие объемы тестирования, так как уровень распространения инфекции все еще остается на высоком уровне, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – За минувшую неделю охват тестированием населения составил 202,8 теста на 100 тысяч жителей.

Напомним, за минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 219 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом общее число зараженных в регионе достигло 15 744 человек.

К счастью, на территории региона растет и число выздоровевших. По данным на 22 июня 2020 года, их число достигло 8 488 человек. Это свыше 53% от числа всех заболевших коронавирусом.

Однако растет и печальная статистика – за минувшие сутки от Covid-19 скончались еще три пациента. Таким образом, общее число жертв инфекции в нашем регионе достигло 201 человека. По данным регионального министерства здравоохранения, во всех этих случаях течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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