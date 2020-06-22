В Борском районе завершили ремонт дороги Останкино-Рустай
В Борском районе завершился ремонт дороги Останкино-Большеорловское-Березовский-Рустай. Общая протяженность отремонтированного участка составила 8 километров.
По словам главы региона Глеба Никитина, благодаря национальному проекту постепенно приводятся в порядок областные дороги. Так, в прошлом году было отремонтировано более 760 километров дорог, в этом году - запланирован ремонт более 880 километров.
В рамках строительства дороги в Борском районе было уложено новое асфальтобетонное покрытие, выполнена планировка обочин, на завершающем этапе нанесена разметка и установлены дорожные знаки.
По словам специалистов Главного управления автомобильных дорог, которые проводили приемку работ, ремонт был выполнен качественно и в соответствии с ГОСТ.
Напомним, в Борском районе продолжается ремонт дороги Нижний Новгород-Шахунья-Киров, идет строительство транспортной развязки в районе Ольгино.
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ИСТОЧНИК KP.RU