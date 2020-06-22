2020-06-22T12:09:53+03:00
Общество

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 22 июня 2020 года составляет 8488 человек

За последние сутки из больниц были выписаны еще 38 человек
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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По данным на 22 июня 2020 года, общее число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде увеличилось до 8 488 человек. Это составляет свыше 53% от всех заболевших этой инфекцией с начала пандемии. Только за минувшие сутки из больниц были выписаны 38 нижегородцев.

- В настоящее время 5,6 тысяч нижегородцев проходят лечение амбулаторно, так как заболевание протекает у них в легкой форме или бессимптомно, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. – Еще 1,5 тысяч нижегородцев сейчас находятся в больницах. А вот 14 нижегородцев содержатся в обсерваторах.

Напомним, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области на 22 июня 2020 года составляет 15 774 человека. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 219 новых случаев заболевания. По этому показателю Нижегородская область находится на четвертом месте в России. Опережают регион в этом печальном рейтинге Москва, Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

К сожалению, продолжает расти и число жертв опасной инфекции – за последние сутки в нижегородских больницах от коронавируса скончались еще три пациента. По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, течение болезни у них осложнялось хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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