2020-06-22T11:18:08+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 22 июня 2020 года выросло до 201 человека

За сутки скончались еще трое нижегородцев с Covid-19
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Не обошлось сегодня и без печальных новостей – в Нижегородской области за сутки скончались еще три пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 22 июня 2020 года увеличилось до 201 человека.

- У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями, - пояснил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, ранее стало известно, что общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 15 774 человек. Только за минувшие сутки было выявлено 219 новых случаев заражения. По этому показателю регион находится на четвертом месте в России.

- Около 5,6 тысяч нижегородцев сейчас находятся на амбулаторном лечении, - пояснили в пресс-службе регионального правительства. – Еще порядка 1,5 тысяч человек находятся в больницах. Одновременно с этим 14 человек помещены в обсерваторы.

К счастью, растет и число выздоровевших. За минувшие сутки их число увеличилось до 8 488 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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