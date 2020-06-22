В нижегородском избиркоме рассказали о поправках в Конституцию РФ. Часть 2

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:45:41+03:00

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Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская ответила на вопросы, касающиеся поправок в Конституцию Российской Федерации, выносимых на общероссийское голосование 1 июля 2020 года.

Она подробно разъяснила, что предложено закрепить в основном законе страны.

1) Измененияв назначении руководителей силовых ведомств и прокуроров регионов.

Теперь такие назначения Президент сможет сделать только по результатам предварительных консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

2) Закреплениев Конституции РФ социальных гарантий.

Законодательно закреплено условие, по которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть не ниже прожиточного минимума. Предлагается ввести это правило в Конституцию России. Еще одна «косметическая поправка» – это закрепление норм об индексации пенсий и достойного пенсионного обеспечения. Пенсия в настоящий момент индексируется 2 раза в год, но Конституция РФ этот вопрос не регулирует.

3) Усиление роли Конституционного суда Российской Федерации.

К новым правам Конституционного суда РФ отнесут право проверки законопроекта на конституционность по запросу Президента.

4) Наделение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации полномочиями отрешать от должностей судей Конституционного и Верховного судов Российской Федерации.

Снятие с должности судей такого уровня будет допускаться по представлению Президента России и при совершении ими грубых проступков, порочащих честь и достоинство.

5) Закрепление принципов единой системы власти.

Предлагается убрать ограничение «не более двух президентских сроков подряд» и заменить на «не более двух президентских сроков». Хотя сам Президент подчеркнул, что этот вопрос не является принципиальным. По действующей редакции один Президент не может находиться у власти более двух сроков подряд.

«Принимаемые поправки призваны сделать политическую систему Российской Федерации более сбалансированной, с более дифференцированной системой сдержек и противовесов между ветвями и уровнями власти. Отдельного внимания заслуживает усилениероли регионов через повышение значимости института губернатора. Это идет в противовес с ранее доминирующей тенденцией на централизацию власти, - отметила Маргарита Юрьевна. - Важное значение имеет усиление законодательной ветви власти через передачу Государственной Думе РФ отдельных полномочий. Ноэто не означает переход Российской Федерации к парламентской республике, так как глава государства сохраняет за собой статус ключевой фигуры в политической системе, и именно у него сконцентрированы ключевые функции».

ИСТОЧНИК KP.RU