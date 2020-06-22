2020-06-22T10:38:30+03:00
Общество

Губернатор Нижегородской области возложил цветы к «Вечному огню»

День памяти и скорби отмечается в России 22 июня
Елена ЛАЗАРЕВА
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Вся трагичность произошедшего в 1941 году особенно очевидна ясным летним утром, считает Глеб Никитин. Фото: Кирилл МартыновВся трагичность произошедшего в 1941 году особенно очевидна ясным летним утром, считает Глеб Никитин. Фото: Кирилл Мартынов
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Сегодня, 22 июня, глава региона Глеб Никитин ранним утром возложил цветы к Вечному огню, расположенному на территории Нижегородского Кремля. Губернатор приехал к мемориалу в 4 часа утра.

- Ровно 79 лет назад нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Страшно даже представить, сколько сил понадобилось, чтобы выстоять и победить, - сказал Глеб Никитин и подчеркнул, что трагизм момента особенно очевиден именно ранним солнечным ясным утром, таким, как сегодня.

- Мир и покой на 4 года ушли из жизни страны. 24 июня вся страна отметит 75-летие Парада Победы на Красной площади. Но сегодня - День памяти тех, кто не вернулся к мирной жизни, погиб под бомбежками, на полях сражений, от голода и лишений военных лет, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, в первый же день войны около 10 тысяч добровольцев подали заявления в военкоматы по всей области. Всего на фронт ушли почти 900 тысяч горьковчан, еще больше остались приближали победу в тылу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Губернатор Нижегородской области возложил цветы к «Вечному огню»