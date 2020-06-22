2020-06-22T08:55:57+03:00
Общество

22 июня в Нижнем Новгороде будет ясно и тепло

В течение недели нижегородцев ожидают температурные качели и штормовой ветер
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сейчас в Нижнем Новгороде - 15 градусов, в течение дня воздух прогреется до +20, осадков синоптики не обещают. Возможны порывы ветра скоростью до 6 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное - 755-756 миллиметров ртутного столба. По данным Гидрометеоцентра, осадков не ожидается. К ночи температура воздуха опустится до +10 градусов.

Перепады температур, по прогнозам синоптиков, вероятны в течение всей предстоящей недели. Кроме того, понедельник станет единственным солнечным и ясным днем на этой неделе. Начиная со вторника, небо затянут облака, в среду возможен небольшой дождь, а в конце недели - с пятницы по воскресенье - еще и грозы.

Температура воздуха в течение недели днем не поднимется выше 22 градусов (за исключением субботы - 26 градусов выше ноля). Ночью - от 10 до 13 градусов, +15 в субботу.

В выходные синоптики прогнозируют сильный ветер, с порывами до 18-19 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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