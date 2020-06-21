2020-06-21T18:24:54+03:00
Общество

Жители Павлова выберут общественное пространство для благоустройства в 2021 году

Работы по обновлению территории будут проводиться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
Валерия ГРОМОВА
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Девять общественных пространств Павлова будут представлены на голосовании по выбору места для благоустройства, которое планируется благоустроить в следующем году. Жители смогут поддержать одно из них в режиме онлайн с 23 июня по 6 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы по обновлению территории будут проводиться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Среди общественных пространств, которые представят на выбор жителям, будут: стадион на Калининском поселке, парк «Дальняя Круча», набережные на улицах Ломоносова и Кирова, городской пляж и парки «Рябиновая роща», «40 лет ВЛКСМ», а также скверы имени Фаворского и имени Суворова.

Сделать свой выбор павловчане смогут через портал golosza.ru или в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. Принять участие разрешено всем желающим жителям Павлова, которые достигли 14-летнего возраста. Итоги будут опубликованы 7 июля на сайте golosza.ru.

- Наша главная задача в рамках реализации национального проекта – комплексно благоустраивать дворы и общественные пространства, чтобы улучшать качество жизни людей, активнее вовлекать их в этот процесс, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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