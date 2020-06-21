«Команда 800» рассмотрела пять проектов к юбилею Нижнего Новгорода

21 Июнь 2020 2020-06-21T17:49:30+03:00

Они были представлены по направлению «Событийная программа»

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Эксперты «Команды 800» провели онлайн-собрание, в ходе которого рассмотрели пять проектов к юбилею Нижнего Новгорода, представленных по направлению «Событийная программа». В ближайшее время станет известно, какие из них будут поддержаны, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Студенты ННГУ презентовали фестиваль «Брусничный джем», который предложено провести на площадке у стадиона «Нижний Новгород» в декабре 2020 года. Создатели предлагают поделить территорию «Спорт Порта» на тематические и интерактивные зоны, где гости смогут поучаствовать в мастер-классах, послушать концерты и образовательные лекции.

Чемпионат мира по плаванию в открытой воде X-WatersVolga также предлагается провести накануне 800-летия. Планируется, что это событие должно привлечь большое количество участников и зрителей не только из других регионов России, но и со всего мира.

В рамках фестиваля «Nizhny Novgorod Open (NN Open)» можно объединить спортивные сообщества города. Площадкой проведения тоже выбран «Спорт Порт». Организаторы предложили провести там любительские соревнования по футболу, пляжному волейболу, экстремальным видам спорта и другим дисциплинам.

«Международный Фестиваль тепловых аэростатов-2020» предполагает увеличение участников гонки, чтобы как можно больше человек поднялись в воздух на аэростате.

Пятым проектом стал фестиваль Botanica, который уже поддерживала команда «Нижний 800» в 2019 году. В этом году организаторы рассчитывать провести фестиваль еще более масштабно.

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ИСТОЧНИК KP.RU