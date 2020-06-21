2020-06-21T16:08:42+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 21 июня 2020 года: Вирус подхватили почти полторы тысячи жителей Автозавода

Публикуем карту распространения коронавируса в Нижнем Новгороде
Валерия ГРОМОВА
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Более 15,5 тысяч жителей Нижегородской области заболели коронавирусом с начала пандемии. Более 7,4 тысячи из них находятся на территории областного центра, уточнили в пресс-службе регионального правительства. Мы публикуем карту распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода на 21 июня 2020 года.

Итак, на первом месте по числу зараженных по-прежнему находится Автозавод – там опасную инфекцию подхватили уже почти полторы тысячи человек. Еще 1 245 случаев подтверждены в Канавине. Тройку лидеров все также замыкает Ленинский район с 1 192 заболевшими. В каждом из остальных районов приволжской столицы число зараженных не превышает 870 человек: в Сормове заразились 868 человек, в Советском районе – 755, в Нижегородском – 748 и в Московском – 659.

Меньше всего коронавирусом болеют в Приокском районе. Там диагноз подтвержден у 452 жителей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 21 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 15 555 человек;

- число умерших выросло до 198 человек;

- число выздоровевших выросло до 8 414 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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