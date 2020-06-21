2020-06-21T15:36:57+03:00
Общество

В нижегородском избиркоме рассказали о поправках в Конституцию РФ. Часть 1

Голосование по изменениям в основной закон страны пройдет 1 июля
Эльвира ОСИПОВА
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Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская ответила на вопросы, касающиеся поправок в Конституцию Российской Федерации, выносимых на общероссийское голосование 1 июля 2020 года.

Она подробно разъяснила, что предложено закрепить в основном законе страны.

1) Приоритет Конституции над международным правом на территории страны.

Фактически это означает, что международные договоренности, подписанные Российской Федерацией, действуют только в той части, в которой они не ограничивают права и свободы граждан и не противоречат Конституции РФ. В настоящее время международное право по Конституции выступает составной частью правовой системы. Если международный договор устанавливает отличные от российских законов правила, то применяются нормы международного договора. Таким образом, данная поправка направлена на укрепление российского суверенитета.

2) Ужесточение требований к кандидатам на президентский пост.

Теперь для того, чтобы претендовать на президентский пост, кандидат должен проживать в стране не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства. Пока же в числе требований к кандидатам в президенты значится возраст не менее 35 лет и постоянное проживание в РФ не менее 10 лет.

3) Запрет на иностранное гражданство или иностранный вид на жительство для представителей власти.

Такие запреты предполагается распространить на глав регионов, депутатов Государственной думы РФ, министров, судей и ряд других должностных лиц. Указанный запрет действует и сегодня, но предполагается закрепить его на высшем конституционном уровне.

4) Изменение статуса и полномочий Государственного совета Российской Федерации, который действует с 2000 года, и усиление позиций губернаторов.

Эксперты полагают, что губернаторский институт доказал свою эффективность, в связи с чем его роль и значение нужно повышать. Президент РФ В.В. Путин предложил повысить роль губернаторов в процессе принятия значимых для федерального уровня власти решений.

5) Изменение роли парламента.

Теперь кандидатура Премьер-министра должна будет пройти утверждение Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, а Президент не вправе будет отклонить одобренного кандидата. Помимо утверждения кандидатуры Председателя Правительства, предполагается, что Государственная Дума РФ примет участие в формировании Правительства. Сейчас эти полномочия, которые передаются Парламенту, являются прерогативой Президента.

Тем не менее, за главой государства сохранится право на отстранение главы Правительства или иных министров при утрате доверия или ненадлежащем исполнении должностных полномочий и функций. За Президентом также будет сохранено право руководства вооруженными силами и силовыми структурами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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