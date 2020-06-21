Праздничная подсветка включится на нижегородской телебашне 21 июня

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:45:18+03:00

Она будет приурочена к Дню медицинского работника

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Праздничную подсветку включат на телебашне, расположенной на улице Белинского в Нижнем Новгороде, 21 июня 2020 года. Она будет приурочена к Дню медицинского работника, который ежегодно отмечается в России в третье воскресенье июня, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на региональный филиал ФГУП «РТРС».

Согласно информации, в течение двух с половиной часов жители приволжской столицы смогут увидеть на вышке узнаваемые медицинские символы - бьющееся сердце и графическое изображение динамики пульса, а также текстовое поздравление с профессиональным праздником.

Иллюминация заработает в 21:30 и завершится в полночь.

Напоминаем, что по любым вопросам, касаюзимся эфирного телерадиовещания жители Нижегородской области могут обращаться на горячую линию: 8 800 220-20-02. Дополнительная информация - на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU