Анна Ермакова: «Новая редакция Конституции будет принята в интересах народа и государства»

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:30:46+03:00

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Начальник отдела по связям с общественностью Нижегородского театра оперы и балета Анна Ермакова прокомментировала поправки в Конституцию, вынесенные на общероссийское голосование 1 июля:

- Для меня все поправки в Конституцию равнозначны. Считаю, что новая редакция Конституции будет принята в интересах народа и государства. Прежний вариант был написан теми, кто смотрел на Запад, и для тех, кто на Западе жил. Наконец-то, будет закреплен приоритет российского права над международным — значит, перестанут «выкачивать деньги» из нашей страны, - говорит Анна Дмитриевна.

- Поправка о целостности и неприкосновенности границ долгожданна для всех россиян. Мы столько всего уже потеряли при развале Советского Союза! По сути, все предлагаемые поправки - это серьезные шаги по укреплению государства. Я внутренне тоже человек «государственный», и все предлагаемые изменения, на мой взгляд, очень важны для нашей страны. С глубокой болью наблюдала травлю Валентины Терешковой за ее предложение об обнулении президентского срока. На мой взгляд, если глава государства успешно справляется со своими обязанностями, нельзя его ограничивать во времени.

Все поправки, касающиеся культуры России, мне тоже очень близки. Важна поправка о русском народе как государствообразующем и о русском языке как государственном. Это подчеркивает аутентичность нашей огромной страны, говорящей на великом, могучем и очень красивом русском языке.

Я специально никуда не уеду 1 июля, чтобы прийти на избирательный участок и проголосовать лично. Хотя могла бы проголосовать дистанционно, поскольку считаю себя продвинутым пользователем интернета. Всю мою жизнь выборы — это праздник. Ничего не опасаюсь при очном голосовании. Чего опасаться? Просто надо надеть маску и перчатки. Или о вас позаботятся — выдадут средства защиты прямо на избирательном участке, - отметила Анна Ермакова.

ИСТОЧНИК KP.RU