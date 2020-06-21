Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 21 июня 2020 года составляет 8 414 человек

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:23:49+03:00

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Еще 42 жителя Нижегородской области выписались из больниц за последние сутки. Все они побороли коронавирус, который был диагностирован у них ранее, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Таким образом, общее число выздоровевших нижегородцев с COVID-19 увеличилось до 8 414 человек, что составляет 54% от числа всех зараженных, подхвативших вирус с начала пандемии.

При этом еще около 5,5 тысячи жителей Нижегородской области сейчас находятся на амбулаторном лечении - COVID-19 протекает у них в бессимптомной или легкой форме. Кроме того, порядка 1,5 тысячи пациентов остаются в больницах под наблюдением врачей. 14 человек находятся в обсерваторах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 21 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 15 555 человек;

- число умерших выросло до 198 человек;

- число выздоровевших выросло до 8 414 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU