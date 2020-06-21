ЦИК Нижегородской области изготовил бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:13:47+03:00

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В Нижегородской области в рамках подготовки к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России, назначенного на 1 июля, завершился процесс изготовления бюллетеней. Контроль за процессом осуществляется членами региональной избирательной комиссии.

Все бланки были готовы к 15 июля. Они выпущены на специальной бумаге с защитной тангерной сеткой. Форма и текст, опубликованный на бюллетенях, утверждены постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

В ближайшее время бюллетени будут переданы в участковые избирательные комиссии. Как сообщается на сайте избиркома Нижегородской области, для голосования по поправкам в основной закон страны подготовлено более 1,8 миллиона бюллетеней.

ИСТОЧНИК KP.RU