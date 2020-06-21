2020-06-21T11:04:22+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 21 июня 2020 года выросло до 198 человек

За сутки скончались еще пятеро нижегородцев с COVID-19
Юлия ИСАЕВА
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За последние сутки число умерших пациентов в Нижегородской области, у которых ранее был диагностирован коронавирус, увеличилось до 198 человек. Как сообщили в пресс-службе облправительства, в больницах скончались еще пять жителей региона.

По словам замгубернатора Давида Мелика-Гусейнова, у большинства погибших течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями.

Кстати, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области с начала пандемии уже перевалило за 15,5 тысячи человек. Утром 21 июня стало известно еще о 227 новых случаях. Как ранее отметил губернатор Глеб Никитин, уровень распространения коронавируса в регионе пока еще достаточно серьезный.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 21 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 15 555 человек;

- число умерших выросло до 198 человек;

- число выздоровевших выросло до 8 414 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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