Два человека утонули в водоемах Нижегородской области за минувшие сутки

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:06:25+03:00

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Тела двоих мужчин были извлечены из водоемов Нижегородской области за 20 июня 2020 года. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, одно происшествие произошло на Бору, а другое – в Арзамасском районе

Так, утром в субботу из реки Теши около села Шерстино в Арзамасском районе достали первого утонувшего. Второго мужчину обнаружили в реке Линда за деревней Остреево в городском округе Бор уже во второй половине дня.

Обстоятельства и причины случившегося, а также личности погибших мужчин в настоящий момент устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что 18 июня в озере Лесное в Автозаводском районе Нижнего Новгорода утонул подросток. Ему было всего 15 лет. Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, школьник вместе с другом решили заплыть на середину озера в районе поселка Нижнее Доскино.

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ИСТОЧНИК KP.RU