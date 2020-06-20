Более 10 тысяч нижегородцев протестировали систему электронного голосования

20 Июнь 2020 2020-06-20T16:18:30+03:00

Власти напомнили, что еще не поздно зарегистрироваться для участия в дистанционном голосовании за поправки в Конституцию РФ

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Участие в тестировании системы электронного голосования приняли 10797 нижегородцев. Жителям региона нужно было ответить на вопрос: «На что должна быть потрачена большая часть бюджета в проекте «Формирование комфортной городской среды?», выбрав один из двух предложенных вариантов: благоустройство дворов или благоустройство общественных пространств.

Как рассказал глава региона Глеб Никитин, в итоге за общественные пространства проголосовали 50,2 % голосовавших, а за дворы - 49,8 %.

- Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в тестировании. Это стало очень полезным опытом и для тех, кто обеспечивает работу системы, и для самих избирателей. Процесс прошел на достойном уровне. Специалисты смогли отработать различные ситуации, которые могут возникнуть на этапе голосования, - подчеркнул чиновник. - Приглашаю всех, кто еще не успел, зарегистрироваться для участия в дистанционном электронном голосовании.

Сообщалось, что основной этап голосования пройдет в 18 городах Нижегородской области, где проживают более 20 тысяч человек. Голосование будет идти в онлайн-режиме с 23 июня по 6 июля. Зарегистрироваться для участия в дистанционном электронном голосовании можно до 14.00 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU