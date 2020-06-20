Нина Долгова: «Поправки в Конституцию важны для развития нашей страны»

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:22:37+03:00

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Профессор Нижегородской консерватории, кандидат философских наук Нина Долгова прокомментировала предстоящее общероссийское голосование за поправки в Конституцию РФ, которое пройдет 1 июня:

- На мой взгляд, все предлагаемые поправки в Конституцию весьма разумны. Конечно, есть скептически настроенные граждане, которые выступают против. Но мне кажется, не все из них постарались вникнуть в суть изменений в основной закон. Не удивлюсь, если даже, возможно, вовсе не читали формулировки предлагаемых поправок, а просто повторяют чье-то не слишком компетентное мнение.

А ведь поправки в основной закон действительно важны для развития нашей страны. Очень нужны новые статьи о культуре и русском языке. Чрезвычайно важна для современной России поправка в Конституцию о суверенитете страны. Мы должны твердо отстаивать свою позицию, что границы нашей Родины не могут быть нарушены ни при каких обстоятельствах: нельзя ни дарить, ни отдавать свои земли.

Хорошо, что голосование будет проходить в двух форматах - очном и дистанционным. Благодаря этому есть возможность проголосовать у тех те, кто в силу разных обстоятельств не может выйти из дома. Думаю, с интернет-голосованием справиться совсем несложно, главное, чтобы в широком доступе были понятные инструкции для тех, кто выберет именно этот вариант волеизъявления.

ИСТОЧНИК KP.RU