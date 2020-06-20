2020-06-20T13:22:37+03:00
Общество

Нина Долгова: «Поправки в Конституцию важны для развития нашей страны»

Профессор Нижегородской консерватории прокомментировала предстоящее общероссийское голосование за поправки в Конституцию РФ
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Профессор Нижегородской консерватории, кандидат философских наук Нина Долгова прокомментировала предстоящее общероссийское голосование за поправки в Конституцию РФ, которое пройдет 1 июня:

- На мой взгляд, все предлагаемые поправки в Конституцию весьма разумны. Конечно, есть скептически настроенные граждане, которые выступают против. Но мне кажется, не все из них постарались вникнуть в суть изменений в основной закон. Не удивлюсь, если даже, возможно, вовсе не читали формулировки предлагаемых поправок, а просто повторяют чье-то не слишком компетентное мнение.

А ведь поправки в основной закон действительно важны для развития нашей страны. Очень нужны новые статьи о культуре и русском языке. Чрезвычайно важна для современной России поправка в Конституцию о суверенитете страны. Мы должны твердо отстаивать свою позицию, что границы нашей Родины не могут быть нарушены ни при каких обстоятельствах: нельзя ни дарить, ни отдавать свои земли.

Хорошо, что голосование будет проходить в двух форматах - очном и дистанционным. Благодаря этому есть возможность проголосовать у тех те, кто в силу разных обстоятельств не может выйти из дома. Думаю, с интернет-голосованием справиться совсем несложно, главное, чтобы в широком доступе были понятные инструкции для тех, кто выберет именно этот вариант волеизъявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нина Долгова: «Поправки в Конституцию важны для развития нашей страны»
В Уфе нашли тело ребенка, которого отец увез в неизвестном направлении восемь месяцев назад
К октябрю планируется завершить реконструкцию двух участков дорог в Гагинском районе
Свечи, выложенные в форме звезды, зажгут в парке Победы
Мария Кузнецова: «Голосуя за поправки в Конституцию, мы демонстрируем ответственность за наше общее будущее»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 20 июня 2020 года: Число пациентов с COVID-19 в Канавине перевалило за 1,2 тысячи
Ливни и град обрушатся на Нижегородскую область 20 июня
Еще 101 дежурная группа откроется в нижегородских детсадах с 22 июня
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 20 июня 2020 года составляет 8372 человека
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 20 июня 2020 года выросло до 193 человек
Поправки к Конституции: Сохранение природного богатства, отношение к животным и поддержка волонтеров и НКО
Мать и ее трехлетняя дочь пропали в Заволжье
Капуста и куриные яйца стали стоить дешевле в Нижегородской области
Светлана Локоткова: «В обновленной Конституции забота о детях станет важнейшей государственной задачей»
Тесты на COVID-19 сдали более 333 тысяч нижегородцев
Почти 10 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Московском районе до конца июня
Более 91 тысячи нижегородцев хотят участвовать в дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию
Канавинский мост и центр Нижнего Новгорода перекроют на выходные
Глеб Никитин принял участие в совещании Владимира Путина по вопросам экономики
Коэффициент распространения Covid-19 в Нижегородской области снова превысил 1
Библиотеки и музеи начнут открываться в Нижегородской области с 22 июня 2020 года
Нижегородским частным перевозчикам предложили помощь в оформлении субсидий
В нижегородских ЗАГСах разрешена торжественная регистрация браков